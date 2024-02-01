Редкая гоночная Ferrari 1960 года ушла с молотка за € 10 млн

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в Париже 31 января, продана редкая Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 года. В общей сложности таких автомобилей было построено лишь 45 штук, а стоимость выставленного на торги экземпляра составила € 10,2 млн.

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 года Фото: rmsothebys.com

Эта машина (серийный номер шасси 1773 GT) была построена к гонке «12 часов Себринга» 1960 года. Экипаж в составе Джорджа Арентса и Уильяма Кимберли занял на ней седьмое место абсолютного зачёта, а также стал пятым в классе S3.0. В общей сложности автомобиль принял участие в 20 различных гонках.

Ferrari 275 GTB 6C Alloy 1966 года Фото: rmsothebys.com

На этом же аукционе, но за более скромную сумму была продана Ferrari 275 GTB 1966 года выпуска в редкой спецификации 6 C Alloy с алюминиевым кузовом и шестью карбюраторами. Стоимость лота составила € 3,2 млн.

Ferrari 250 GT Coupe Prototype 1956 года Фото: rmsothebys.com

Другие винтажные автомобили ушли по цене менее € 1 млн. Так, Ferrari 250 GT Coupe Prototype 1956-го продан за € 916 тыс., а Ferrari 195 Inter Coupe 1950-го — за € 750 тыс. Кроме того, за € 792 тыс. был продан Porsche 356 Carrera 1500 GS Speedster 1957 года выпуска.

Porsche 356 Carrera 1500 GS Speedster 1957 года Фото: rmsothebys.com

Добавим, что на этом же аукционе была продана самая мощная в истории Maserati — трековый спорткар MC12 Versione Corsa.