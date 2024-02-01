Штайнер объяснил, почему Ф-1 своим решением защитила «Андретти»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отреагировал на решение Формулы-1 отклонить заявку команды «Андретти» на вступление в гоночную серию с 2025 года.

«Я думаю, они изучили их заявку и решили, что она слишком амбициозна. Я не знаю всей информации. Возможно, они решили, что команда им нужна, но они хотят убедиться, что она добьётся успеха, когда придёт, чтобы защитить её от самой себя.

Я думаю, что Формула-1 оставляет дверь открытой для всех команд. Покажите им, что к тому времени вы можете подготовиться и стать действительно конкурентоспособными, и я думаю, они будут рады вам.

Не существует идеального количества команд. Если у вас 11 или 12 очень конкурентоспособных команд, это неплохо, но это также должно быть подкреплено коммерческой выгодой. Если иметь больше команд, вам придётся делить деньги между большим количеством людей, что означает меньшую долю для всех. Затем внезапно, даже если у вас было 12 конкурентоспособных команд, некоторым из них может не хватить денег, и они начнуть уступать. Но у команды останется лицензия.

Дело в том, что в Формуле-1 нет вылета команд, как в футболе. Если в футболе ты не вкладываешь усилия и средства в команду, ты вылетишь, и это твоя судьба. Но в Формуле-1, если вы однажды попали сюда, вы имеете право оставаться тут. Пусть не навсегда, поскольку ничто не вечно, но на долгое время. Это трудный момент.

Когда мы пришли, это была совершенно другая Формула-1, чем сейчас. Ожидается, что все команды сейчас конкурентоспособны, все команды сейчас стабильны, когда мы пришли, была потребность в новых командах, так что это был совершенно другой сценарий.

Я не говорю, что сейчас это невозможно, но если вы этого хотите, вам нужно собрать свою команду, подготовиться и убедиться, что, когда вы попадёте в Формулу-1, вы будете настолько конкурентоспособны, насколько это возможно. Теперь это важно для Формулы-1.

Сейчас нет слабых команд, все очень конкурентоспособны. Вы не можете потерпеть неудачу. Руководство Формулы-1 никому не позволит потерпеть неудачу. Поэтому вам нужно быть на 100 процентов уверенными, что вы сможете доказать, что не будете проигрывать, чтобы попасть сюда», — приводит слова Штайнера ESPN US.