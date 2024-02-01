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«Феррари» до сих пор не продлила контракт с Сайнсом из-за попыток переманить Хэмилтона

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» на данный момент до сих пор не продлила контракт с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом из-за попыток заключить соглашение с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Об этом сообщает Formu1a.uno.

Ранее руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр говорил о том, что находится на связи с Хэмилтоном на протяжении долгого времени.

Стоит отметить, что речь идёт о контракте на сезон-2025.

Нынешнее соглашение британца с «Мерседесом» является не двухлетним, а опциональным, по принципу 1+1.

В прошлом году британский пилот занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат показал напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (285 очков).