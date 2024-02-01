Corriere della Sera: Хэмилтон хочет закончить карьеру в «Феррари»

Ещё один источник из Италии сообщал о возможном переходе семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона в «Феррари» уже перед сезоном-2025. Этому может не помешать даже двухлетний контракт с «Мерседесом», который только вступил в силу.

По информации Corriere della Sera, британский пилот хотел бы завершить карьеру в Формуле-1 в составе «Скудерии». При идеальном развитии событий Хэмилтон взял бы с «Феррари» восьмой чемпионский титул и тем самым ещё увеличил бы собственную легендарность.

Препятствием на пути Хэмилтона в «Феррари» теоретически мог бы стать Шарль Леклер, только что заключивший с командой новый контракт: приход Льюиса поставил бы под сомнение статус монегаска в «Скудерии». Однако в Corriere della Sera отмечают, что Леклер может отнестись к переходу с пониманием: небольшой проигрыш Хэмилтону не ударит по репутации Шарля, а победа над Льюисом только поднимет авторитет Леклера.