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Известный журналист Ф-1: до конца недели будет сделано большое объявление, это грандиозно

Известный журналист Ф-1: до конца недели будет сделано большое объявление, это грандиозно
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Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон анонсировал большое объявление, которое будет сделано в течение текущей недели.

«Слышал, что до конца недели будет сделано большое объявление. Если это то, о чём я думаю, то это абсолютно грандиозно», — написал Бакстон в социальных сетях.

Ранее сообщалось о том, что итальянская команда Формулы-1 «Феррари» на данный момент до сих пор не продлила контракт с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом из-за попыток заключить соглашение с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Вероятно, Бакстон намекает на контракт между британцем и «Феррари».

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