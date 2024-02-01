Известный журналист Ф-1: до конца недели будет сделано большое объявление, это грандиозно

Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон анонсировал большое объявление, которое будет сделано в течение текущей недели.

«Слышал, что до конца недели будет сделано большое объявление. Если это то, о чём я думаю, то это абсолютно грандиозно», — написал Бакстон в социальных сетях.

Ранее сообщалось о том, что итальянская команда Формулы-1 «Феррари» на данный момент до сих пор не продлила контракт с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом из-за попыток заключить соглашение с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Вероятно, Бакстон намекает на контракт между британцем и «Феррари».