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AS: Хэмилтон станет пилотом «Феррари», осталось уладить последние детали

AS: Хэмилтон станет пилотом «Феррари», осталось уладить последние детали
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в ближайшее время подпишет контракт с «Феррари». Об этом информирует издание AS.

По информации источника, Хэмилтон станет пилотом итальянской команды в сезоне-2025. На данный момент британец обсуждает с «Феррари» детали сделки.

Нынешнее соглашение британца с «Мерседесом» является не двухлетним, а опциональным, по принципу 1+1.

В прошлом году британский пилот занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат показал напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (285 очков).

Льюис Хэмилтон самостоятельно прыгнул с парашютом:

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