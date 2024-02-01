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Известный испанский журналист прокомментировал информацию о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Известный испанский журналист прокомментировал информацию о переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Известный испанский журналист Антонио Лобато прокомментировал информацию о том, что британский пилот Льюис Хэмилтон в ближайшее время подпишет контракт с итальянской командой Формулы-1 «Феррари».

«Обычно я не комментирую слухи, но это больше, чем просто слух. Из того, что мне удалось узнать, шансы на то, что Льюис Хэмилтон наденет красную форму «Феррари» в 2025 году, очень высоки. Более того, я не исключаю, что контракт уже подписан. У Льюиса соглашение до конца 2025 года, но с опционом на уход в 2024 году. Этот манёвр застал «Мерседес» врасплох, в то время как Карлос Сайнс ожидал его.

Этот год будет сложным для Карлоса в «Феррари», но вариантов на 2025 год у него несколько: год ожидания в Sauber, пока он не станет Audi в 2026 году, или даже возможные переговоры с «Мерседесом», чтобы занять место Хэмилтона», — написал Лобато в социальных сетях.

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