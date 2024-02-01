Motorsport: переговоры Хэмилтона с «Феррари» могут быть завершены к концу этой недели

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», может успешно завершить переговоры о контракте с командой «Феррари» уже к концу этой недели, сообщает Motorsport.

По информации источника, переговоры между британским гонщиком и итальянским коллективом находятся на продвинутой стадии и могут быть успешно завершены к концу этой недели. При этом отмечается, что, возможно, контракт уже подписан.

Напомним, в прошлом сезоне британский пилот занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат показал напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (285 очков).