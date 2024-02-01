Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Motorsport: переговоры Хэмилтона с «Феррари» могут быть завершены к концу этой недели

Motorsport: переговоры Хэмилтона с «Феррари» могут быть завершены к концу этой недели
Комментарии

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», может успешно завершить переговоры о контракте с командой «Феррари» уже к концу этой недели, сообщает Motorsport.

По информации источника, переговоры между британским гонщиком и итальянским коллективом находятся на продвинутой стадии и могут быть успешно завершены к концу этой недели. При этом отмечается, что, возможно, контракт уже подписан.

Напомним, в прошлом сезоне британский пилот занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат показал напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (285 очков).

Материалы по теме
AS: Хэмилтон станет пилотом «Феррари», осталось уладить последние детали
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android