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Sky Sports: Хэмилтон подписал контракт с «Феррари», скоро об этом объявят официально

Sky Sports: Хэмилтон подписал контракт с «Феррари», скоро об этом объявят официально
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Семикратный чемпион мира, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон будет представлять команду «Феррари» начиная с сезона-2025, сообщает Sky Sports.

По информации источника, принципиальное соглашение уже достигнуто, поэтому обе стороны намерены объявить о начале сотрудничества в 2025 году перед стартом предстоящего сезона-2024. Ожидается, что о переходе Хэмилтона может быть объявлено официально уже в ближайшие дни.

Нынешнее соглашение британца с «Мерседесом» рассчитано до конца 2025 года, где последний сезон является опцией спортсмена по принципу 1+1.

В прошлом сезоне Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).

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