Джо Сейвуд — о Хэмилтоне и «Феррари»: сделка заключена, о ней объявят сегодня чуть позже

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд сообщил, что о переходе британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в состав «Феррари» будет объявлено уже сегодня.

«Сегодня в Сети появилось множество сообщений, некоторые из довольно надёжных источников, в которых говорится, что Льюис Хэмилтон может присоединиться к «Феррари» в 2025 году. Это было бы большим сюрпризом, но, судя по тому, что я слышал, сделка правда заключена и она состоится, а официальное объявление из Италии ожидается сегодня чуть позже. Слухи о переходе Хэмилтона в «Феррари» были обычным явлением в Формуле-1 на протяжении многих лет, но на этот раз это правда», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Нынешнее соглашение семикратного чемпиона мира с «Мерседесом» рассчитано до конца 2025 года, где последний сезон является опцией спортсмена по принципу 1+1.