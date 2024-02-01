Дукесса — о переходе Хэмилтона в «Феррари»: дело сделано!

Итальянский журналист Джулиано Дукесса, первым сообщивший о вероятном переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари», заявил, что семикратный чемпион мира и президент «Феррари» Джон Элканн уладили все формальности и договорились о сотрудничестве.

​«Всё было хорошо скрыто. Спираль раскручивалась всё сильнее и сильнее, и в итоге Хэмилтон и Элканн договорись. Переезд Льюиса в Маранелло — историческое событие для Формулы-1. И дело сделано!» — написал Дукесса.

Ранее сообщалось, что о контракте Хэмилтона с «Феррари» могут объявить уже сегодня, 1 февраля, или до конца недели. Соглашение должно вступить в силу с 2025 года, когда истечёт текущий договор с «Феррари» Карлоса Сайнса, а Хэмилтон получит право покинуть «Мерседес».