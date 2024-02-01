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«Я что-нибудь пропустил?» Пиастри шуткой отреагировал на слухи о переходе Хэмилтона

«Я что-нибудь пропустил?» Пиастри шуткой отреагировал на слухи о переходе Хэмилтона
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри отреагировал на громкие слухи о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Я просто был на пробежке. Я что-нибудь пропустил?» — написал Пиастри на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 1 февраля, ряд авторитетных изданий сообщил о переговорах между британским гонщиком и итальянским коллективом. Позднее сообщалось, что соглашение уже достигнуто и скоро о нём объявят официально. Согласно сообщениям, Хэмилтон начнёт выступать за «Феррари» в 2025 году, но не исключается и вариант, при котором Льюис сядет за руль итальянского болида уже в предстоящем сезоне-2024.

В прошлом сезоне Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).

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