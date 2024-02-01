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Стали известны причины, подтолкнувшие Хэмилтона к переговорам с «Феррари»

Стали известны причины, подтолкнувшие Хэмилтона к переговорам с «Феррари»
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон задумался о переходе из «Мерседеса» в стан «Феррари» из-за того, что недоволен уходом из команды директора по производительности Лоика Серры, сообщает Racingnews365.

По информации источника, Хэмилтон согласен с мнением Серры, который считал, что в 2022-2023 годах разработка болида немецкого коллектива двигалась в неправильном направлении. Уход специалиста, который осознавал проблему и мог поспособствовать её решению, вынудил Хэмилтона задуматься о продолжении карьеры в другом месте.

Также сообщается, что, согласно слухам, новый болид команды, разработанный на сезон-2024, будет более стабильным и предсказуемым, чем в предыдущие годы, но по-прежнему не будет обладать чемпионским запасом скорости. Это ещё одна причина, подтолкнувшая британца к переговорам о переходе в стан конкурента.

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