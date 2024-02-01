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Собрание «Мерседеса», на котором могут объявить об уходе Хэмилтона, начнётся в 17:00 мск

Собрание «Мерседеса», на котором могут объявить об уходе Хэмилтона, начнётся в 17:00 мск
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Экстренное совещание команды «Мерседес» назначено на сегодня, 1 февраля, и начнётся в 17:00 мск, сообщает BBC.

По информации источника, руководство коллектива во главе с руководителем Тото Вольфом и техническим директором Джеймсом Эллисоном инициировало общекомандное собрание, чтобы обсудить экстренные новости. Ранее сообщалось, что на этой встрече Тото Вольф может объявить команде об уходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

Сегодня, 1 февраля, многие СМИ сообщили о готовящемся громком переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари». В прошлом сезоне Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).

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