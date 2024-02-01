На свежем постере нового спонсора «Феррари» обнаружен гоночный номер Хэмилтона

Итальянская команда «Феррари», которая 30 января объявила о сотрудничестве с пивоваренной компанией Peroni, возможно, намекнула на переход семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Фото: Peroni

На постере, опубликованном пресс-службой компании Peroni в день подписания контракта в честь начала сотрудничества между брендом и командой «Феррари», можно разглядеть болид итальянской команды с номером 44, под которым уже долгие годы выступает британский пилот Льюис Хэмилтон.

Отметим при этом, что 44-й номер также может являться отсылкой к французскому гонщику Морису Трентиньяну, который использовал такой гоночный номер в 1955 году, выступая в составе «Феррари».

Напомним, сегодня, 1 февраля, многие СМИ сообщили о готовящемся переходе Хэмилтона в «Феррари».