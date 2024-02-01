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Акции «Феррари» взлетели за один день после новости о переходе Хэмилтона

Акции итальянской компании «Феррари» существенно увеличились в цене. Это произошло после многочисленных новостей об ожидаемом переходе в одноимённую команду семикратного чемпиона Формулы-1, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Цена одной акции подскакивала до € 353,50. За день рост составил более девяти процентов. К моменту написания новости произошёл небольшой откат — до 8,96%.

В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат показал напарник Ферстаппена Серхио Перес (285 очков).

Ранее говорилось, что на общекомандном собрании «Мерседеса», которое продолжалось около 10 минут, сообщили, что британский пилот присоединится к «Феррари» в следующем сезоне.