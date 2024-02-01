Пиастри и Норрис обменялись шутками на тему перехода Хэмилтона в «Феррари»

Пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис повеселили болельщиков, обменявшись шуточными комментариями в социальной сети на тему перехода семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

Напомним, ранее Пиастри отреагировал на новость о смене команды Льюисом Хэмилтоном: «Я просто был на пробежке. Я что-нибудь пропустил?»

«Насколько я понимаю, сегодня поздно утром без моего согласия Оскар Пиастри опубликовал пресс-релиз о том, что я буду бегать вместе с ним в следующем году. Это неправильно, так как я не подписывал контракт с Беговым клубом Оскара Пиастри на 2025 год. Я не буду бегать вместе с Оскаром в следующем году», — ответил Норрис.

«А Совет по признанию контрактов знает об этом?» — добавил Пиастри.

Отметим, что комментарий Норриса является отсылкой к посту Пиастри 2022 года, в котором он опроверг информацию о подписании контракта с «Альпин».