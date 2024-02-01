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Названо время, когда «Мерседес» объявит о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Названо время, когда «Мерседес» объявит о переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Стало известно время, когда британская команда Формулы-1 «Мерседес» сообщит о переходе своего пилота, семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Как информирует издание Sky Sports, это случится примерно в 22:00 по московскому времени.

Ранее говорилось, что на общекомандном собрании «Мерседеса», которое продолжалось около десяти минут, сообщили, что британский пилот присоединится к «Феррари» в следующем сезоне. При этом ранее различные инсайдеры сообщали, что уйти в итальянскую команду Льюис может уже в этом году.

В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (575 баллов).

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