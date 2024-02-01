Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: Хэмилтон посетил собрание «Мерседеса» и лично сообщил о своём решении уйти

Источник: Хэмилтон посетил собрание «Мерседеса» и лично сообщил о своём решении уйти
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон посетил экстренное общекомандное собрание «Мерседеса» и лично сообщил всем членам команды о своём уходе в «Феррари» перед началом сезона-2025, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 39-летний гонщик приехал на базу и лично сообщил руководству команды в лице главы Тото Вольфа и технического директора Джеймса Эллисона, а также всем сотрудникам коллектива о своём решении присоединиться к «Феррари» в 2025 году.

Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года, за это время он завоевал с командой шесть чемпионских титулов Формулы-1.

В прошлом сезоне Льюис занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).

Материалы по теме
Сотрудникам «Мерседеса» объявили об уходе Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android