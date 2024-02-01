Поддерживаете ли вы решение Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари» в 2025 году?

Сегодня, 1 февраля, многие авторитетные СМИ сообщили, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» и присоединится к команде «Феррари» перед стартом сезона-2025.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, посвящённом переходу британского гонщика.
Также сообщалось, что Льюис посетил базу команды, принял участие в экстренном собрании и лично объявил руководству и сотрудникам коллектива о своём желании.
Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года, за это время он завоевал с командой шесть чемпионских титулов Формулы-1.
В прошлом сезоне Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).