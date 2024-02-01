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Экс-пилот Ф-1 предостерёг Хэмилтона из-за раннего анонса перехода в «Феррари»

Экс-пилот Ф-1 предостерёг Хэмилтона из-за раннего анонса перехода в «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Хайнц-Харальд Френтцен поделился мнением об ожидаемом переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду «Феррари». Ранее сообщалось, что британский гоночный коллектив во время командного собрания подтвердил переход, который должен состояться в 2025 году.

«Со спортивной точки зрения не имеет смысла делать анонс так рано. Льюис может столкнуться с проблемами — он не будет получать новинки для своего болида, и его не привлекут к программе разработки», — написал Френтцен на своей странице в социальных сетях.

Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года, за это время он завоевал с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один титул он завоевал с «Маклареном».

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