Вольф не посетил собрание «Мерседеса», где объявили об уходе Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не присутствовал в Брэкли, где проходило общекомандное собрание по случаю перехода пилота команды Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Об этом информирует Sky Sports.

Сообщается, что руководитель немецкой команды в этот момент находился за границей. С сотрудниками «Мерседеса» во время собрания он связался по телефону.

Ранее говорилось, что на собрании «Мерседеса» его сотрудников уведомили, что Хэмилтон присоединится к «Феррари» в 2025 году.

В настоящий момент Льюису 39 лет. Британец выступает в Формуле-1 с 2007 года. В прошлом сезоне Льюис занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (575 баллов).