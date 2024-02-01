«Видимо что-то Льюис знает». Попов высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году.

«Казалось бы, сейчас нет такого явного доминирования «Мерседеса» над «Феррари», это примерно одного поля ягоды, если сравнивать их с «Ред Булл». Плюс вроде бы «Мерседес» был доволен своей новой машиной, после работы на симуляторе, по крайней мере, но видимо что-то Льюис знает. То ли о руководстве команды, которое не хочет всерьёз вкладываться в будущее, или у него наоборот есть инсайд от Вассёра, который смог его уговорить, например, убедив, что после вступления новых правил в 2026 году «Феррари» точно выстрелит, как в 2014-м выстрелил «Мерседес».

С другой стороны, всё-таки его возраст — 39, а это значит, что в дебютном сезоне за «Феррари» ему уже будет 40 лет. И тут ему помог «старый» друг и враг Фернандо Алонсо. Если бы он не поехал так здорово, то вряд ли кто-то захотел бы сотрудничать с 40-летним гонщиком, но Алонсо в 42 доказал своей ездой, что и Льюис в 40 лет может на своей мотивации, которая кроется в желании выиграть восьмой титул, выстрелить», — рассказал Попов в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.