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Названа причина, почему президент «Феррари» пригласил Хэмилтона в команду

Названа причина, почему президент «Феррари» пригласил Хэмилтона в команду
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Президент «Феррари» Джон Элканн хотел видеть в своей команде британского гонщика Льюиса Хэмилтона, потому что тот, по его мнению, поспособствует формированию более сильного штата инженеров и механиков. Об этом рассказал известный итальянский обозреватель Формулы-1 Лео Туррини

«Элканн сильно хотел Льюиса Хэмилтона, потому что его приход даёт гарантии, что он сможет сформировать новую группу инженеров и механиков, которые усилят команду», — сказал Туррини в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что на общекомандном собрании «Мерседеса» сотрудникам сообщили, что Хэмилтон перейдёт в «Феррари» в 2025 году. В настоящий момент в составе «Феррари» выступают Шарль Леклер, у которого долгосрочный контракт со «Скудерией», и Карлос Сайнс, чьё соглашение истекает в этом году.

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