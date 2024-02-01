Авторитетный инсайдер раскрыл детали соглашения Льюиса Хэмилтона с «Феррари»

Известный итальянский инсайдер и обозреватель Формулы-1 Лео Туррини поделился подробностями о соглашении между британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и «Феррари». Ранее сообщалось, что стороны договорились о контракте и начнут работать друг с другом в 2025 году.

«Это новость тысячелетия для Формулы-1. Хэмилтон подписал контракт с «Феррари» по схеме 2+1», — сказал Туррини в эфире Sky Sports.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. В активе его товарища по команде Джорджа Расселла, ставшего восьмым, было 175 баллов. В общей сложности за время выступлений в «Королевских гонках» Льюис семь раз становился чемпионом, повторив рекорд Михаэля Шумахера.