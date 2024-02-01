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«Мерседес» объявил об уходе Льюиса Хэмилтона после 2024 года

«Мерседес» объявил об уходе Льюиса Хэмилтона после 2024 года
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» и Льюис Хэмилтон расстанутся в конце сезона 2024 года. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива.

Сообщается, что Льюис активировал соответствующую опцию в контракте.

Вскоре после анонса «Мерседеса» свой анонс сделали в «Феррари». В итальянской команде сообщили, что британец станет их пилотом в 2025 году.

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Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время прославленный спортсмен завоевал с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он завоевал с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года Льюис занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат завоевал напарник Ферстаппена Серхио Перес (285 очков).

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