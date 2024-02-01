Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Сейчас правильный момент». Хэмилтон прокомментировал решение уйти из «Мерседеса»

«Сейчас правильный момент». Хэмилтон прокомментировал решение уйти из «Мерседеса»
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал решение покинуть «Мерседес» по окончании сезона-2024.

«Я провёл с этой командой 11 потрясающих лет, и я так горд тем, чего мы добились вместе. „Мерседес“ был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, так что решение уйти было одним из сложнейших, что мне приходилось когда-либо принимать. Но сейчас для меня правильный момент, чтобы сделать этот шаг, и я предвкушаю новый вызов.

Я буду всегда благодарен за невероятную поддержку со стороны семьи „Мерседеса“, особенно Тото за его дружбу и руководство, и я хочу, чтобы мы закончили на мажорной ноте. Я на сто процентов посвящён тому, чтобы выдать максимум в наступающем сезоне и сделать мой последний год с „Серебряными стрелами“ запоминающимся», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Ожидается, что в скором времени будет объявлено о контракте Льюиса с «Феррари», где он заменит Карлоса Сайнса.

Материалы по теме
Трансферный шок в Ф-1: «Феррари» подтвердила контракт с Хэмилтоном! LIVE
Live
Трансферный шок в Ф-1: «Феррари» подтвердила контракт с Хэмилтоном! LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android