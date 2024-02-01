Стало известно, когда «Мерседес» узнал о переговорах Хэмилтона с «Феррари»

Появились подробности перехода Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари». Как информирует BBC, итальянская команда стала рассматривать вариант с приглашением британского пилота после того, как три недели назад не смогла договориться о продлении соглашения со своим гонщиком Карлосом Сайнсом.

Источник пишет, что после того, как президент «Феррари» Джон Элканн узнал, что Хэмилтон может быть доступен для «Скудерии», он сразу заинтересовался его кандидатурой.

Сообщается, что переговоры начались вскоре после заминки с Сайнсом и завершились достаточно быстро. При этом «Мерседес» узнал о ситуации только в течение последних 36 часов.

Напомним, ранее «Мерседес» объявил об уходе Хэмилтона после 2024 года, а в «Феррари» сообщили, что гонщик присоединится к ней.