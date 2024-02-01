Инсайдер раскрыл, когда Сайнс и Леклер впервые узнали о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Комментатор Формулы-1 на Sky Sports Italy и инсайдер Карло Ванзини высказал уверенность, что испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс ещё на прошлой неделе знал о переходе в команду Льюиса Хэмилтона. Кроме того, по мнению Ванзини, другой гонщик итальянской команды Шарль Леклер мог также быть в курсе ожидаемого перехода британца.

«Карлос и его люди знали, что Льюис перейдёт в команду. Они знали об этом на прошлой неделе. Я также думаю, что Шарль знал об этом ещё до подписания своего нового контракта», — сказал Ванзини в эфире Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон после чего присоединится к «Феррари». Соответствующие заявления ранее сделали пресс-службы обеих команд.