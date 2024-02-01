Стало известно, когда Хэмилтон уведомил «Мерседес» о решении уйти в «Феррари»

Появились подробности о ходе переговоров между семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и итальянской командой «Феррари». Как информирует пресс-служба «Королевских гонок», «Скудерия», связавшись с Хэмилтоном, изложила ему свой краткосрочный и среднесрочный план развития.

В итальянской команде верят, что находятся на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, смогут всерьёз побороться за титул. Сообщается, что «Феррари» возлагает большие надежды на свой двигатель, полагая, что он может стать одним из лучших.

По сведениям источника, выслушав позицию «Скудерии», Хэмилтон решил принять её предложение. Британец посчитал, что время сделать решительный шаг вперёд настало. Сообщается, что стороны договорились в начале этой недели, а в среду Льюис уведомил «Мерседес» о своём плане сменить команду.