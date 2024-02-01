«Феррари» обратилась к Сайнсу после новости о переходе Хэмилтона

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» поддержала своего пилота Карлоса Сайнса, предстоящий сезон для которого будет последним в «Скудерии». В 2025 году на смену Карлосу придёт титулованный британский гонщик Льюис Хэмилтон, в настоящий момент выступающий за «Мерседес».

«У нас есть ещё один сезон, чтобы выложиться на полную», — говорится в сообщении пресс-службы «Феррари».

Напомним, ранее сообщалось, что «Феррари» пыталась договориться с Сайнсом о новом контракте, но к согласию стороны так и не пришли: сообщалось, что «Скудерия» якобы предлагала Карлосу однолетний контракт, а тот будто бы хотел многолетнего соглашения. После невозможности договориться «Феррари» переключилась на Хэмилтона.

Ранее сообщалось, когда Хэмилтон уведомил «Мерседес» о решении уйти в «Феррари».