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Брат Льюиса Хэмилтона оценил его решение сменить «Мерседес» на «Феррари»

Брат Льюиса Хэмилтона оценил его решение сменить «Мерседес» на «Феррари»
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Николас Хэмилтон, младший брат семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, прокомментировал его переход в «Феррари». Это событие произойдёт в 2025 году.

«Как же я горжусь тобой, мой брат», — написал Николас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находятся на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.

К «Мерседесу» Льюис присоединился в 2013 году и за это время завоевал шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один титул он добыл вместе с «Маклареном».

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