Грожан шутливо отреагировал на уход Хэмилтона из «Мерседеса»

Экс-пилот Формулы-1, француз Ромен Грожан разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на предстоящий переход гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Немецкую на итальянскую команды семикратный чемпион Формулы-1 сменит в 2025 году.

«Может быть, пришло время позвонить Тото», — написал Грожан, прикрепив своё фото в комбинезоне «Мерседеса».

Фото: Из соцсетей Ромена Грожана

Напомним, новость об уходе Хэмилтона из «Мерседеса» по окончании 2024 года появилась 1 февраля. Следом свой анонс сделала «Феррари», сообщившая, что британец станет её пилотом в 2025 году. В «Скудерии» сообщили, что с Льюисом они заключили многолетний контракт.

Ранее Грожан говорил, что по-прежнему рассчитывает на тесты с «Мерседесом».