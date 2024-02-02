Тед Кравиц опроверг новость о переговорах ближайшего окружения Алонсо с Вольфом

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц опроверг новость, авторство которой различные информационные ресурсы приписали ему. Ранее некоторые агентства, в том числе GrandPrix, сообщили, что ближайшее окружение пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо провело переговоры с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом.

Кравиц дал понять, что этого он никогда не говорил.

Напомним, вчера, 1 февраля, стало известно об уходе из «Мерседеса» британского гонщика Льюиса Хэмилтона. Это должно произойти по окончании 2024 года. Соответствующий анонс делала пресс-служба немецкой команды. Следом свой анонс сделала «Феррари», сообщившая, что британец станет её пилотом в 2025 году. В «Скудерии» сообщили, что с Льюисом они заключили многолетний контракт.