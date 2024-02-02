Бриаторе — о Хэмилтоне в «Феррари»: хоть Бэтмен, но, если машина плохая, пилот не поможет

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе прокомментировал новость о переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Это случится в 2025 году. Предстоящий сезон Хэмилтон будет выступать в своей команде.

«Я очень удивлён. Но у него должны быть свои причины на такой шаг. Я удивлён, потому что «Мерседес» много сделал для него. Согласен ли я с таким выбором? Не знаю. За рулём может быть сам Бэтмен, но, если это неконкурентоспособная машина, пилот не будет иметь значения», — приводит слова Бриаторе GrandPX.news.

Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.