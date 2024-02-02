Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Японии на пять лет

Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Японии на пять лет
Комментарии

Формула-1 объявила о пятилетнем продлении контракта на проведение Гран-при Японии. Трасса «Сузука» останется в календаре «Королевских гонок» до 2029 года включительно.

Прошлогодний Гран-при Японии в общей сложности посетило 222 тыс. болельщиков. В 2022 году их было 200 тыс.

В 2024 году гоночный уикенд в Стране восходящего солнца состоится с 5 по 7 апреля. В прошлом году победителем этапе в Сузуке был голландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». Гран-при проводился с 22 по 24 сентября.

Победители Гран-при Японии 2023 года получат подсвечивающиеся трофеи:

Отметим, что ранее говорилось, будто бы японский портовый и торговый город Осака хочет стать местом для проведения Гран-при Формулы-1 в стране.

Материалы по теме
Стало известно, какой японский город может стать новым местом проведения Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android