Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Японии на пять лет

Формула-1 объявила о пятилетнем продлении контракта на проведение Гран-при Японии. Трасса «Сузука» останется в календаре «Королевских гонок» до 2029 года включительно.

Прошлогодний Гран-при Японии в общей сложности посетило 222 тыс. болельщиков. В 2022 году их было 200 тыс.

В 2024 году гоночный уикенд в Стране восходящего солнца состоится с 5 по 7 апреля. В прошлом году победителем этапе в Сузуке был голландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». Гран-при проводился с 22 по 24 сентября.

Победители Гран-при Японии 2023 года получат подсвечивающиеся трофеи:

Отметим, что ранее говорилось, будто бы японский портовый и торговый город Осака хочет стать местом для проведения Гран-при Формулы-1 в стране.