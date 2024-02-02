Источник назвал зарплату Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Стало известно, сколько будет зарабатывать семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после перехода в «Феррари». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, который ссылается на итальянские СМИ, британский гонщик будет зарабатывать € 50 млн за сезон в составе «Феррари». Также сообщается, что сумма точно будет меньше той, которую Хэмилтон ежегодно зарабатывает, будучи пилотом «Мерседеса».

Накануне, 1 февраля, стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце 2024 года и будет представлять итальянский коллектив начиная с сезона-2025. По итогам минувшего сезона Формулы-1 Льюис занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом досрочно стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».