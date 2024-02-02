Стало известно, когда и где Хэмилтон впервые сообщил Вольфу о решении уйти из «Мерседеса»

Появились подробности относительно того, как гонщик Льюис Хэмилтон сообщил руководителю «Мерседеса» Тото Вольфу о намерении покинуть команду. Как информирует Motorsport, это было сделано в среду, 31 января, в доме Вольфа в Оксфорде (Великобритания). Сообщается, что Хэмилтон хотел сказать о решении лично, а не по телефону.

По сведениям источника, заявление Льюиса застало Тото врасплох, поскольку он ожидал, что их разговор, как обычно, коснётся обсуждений предстоящего сезона.

Напомним, новость об уходе Хэмилтона из «Мерседеса» появилась 1 февраля. Это должно произойти по окончании 2024 года. Соответствующий анонс делала пресс-служба немецкой команды. Следом свой анонс сделала «Феррари», сообщившая, что британец станет её пилотом в 2025 году.