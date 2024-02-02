Тюнинг-ателье превратило Geländewagen в шестиколёсный пикап мощностью 900 лошадиных сил

Тюнинг-ателье Mansory представило свой новый проект — шестиколёсный пикап на базе Mercedes G-класса. Автомобиль получил название Gronos 6×6 и будет выпущен тиражом в 10 экземпляров.

Mansory Gronos 6×6 Фото: Mansory

Под капотом у Mansory Gronos 6×6 стандартный для Geländewagen четырёхлитровый двигатель, но его мощность увеличена на 310 лошадиных сил и составляет теперь 900 л.с.

Mansory Gronos 6×6 Фото: Mansory

Автомобиль также получил новые амортизаторы, а кроме того, может быть представлен как с шинами для асфальта, так и с резиной для бездорожья. В последнем случае используются не 22-дюймовые диски, а 20-дюймовые.

Mansory Gronos 6×6 Фото: Mansory

Также обращает на себя внимание яркий интерьер машины. Салон отделан бирюзовой кожей, а на крыше размещены 3000 светодиодов, с помощью которых может быть отображён выбранный заказчиком узор.

Интерьер Mansory Gronos 6×6 Фото: Mansory

Отметим, что это уже не первый проект Mansory на базе автомобилей Mercedes-Benz. В портфолио ателье есть более традиционный Geländewagen с четырьмя колёсами, а также Mercedes-AMG 63 S E Performance c 880-сильным двигателем — это самое мощное исполнение модели.