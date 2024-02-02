Вольф прояснил позицию «Мерседеса» по поводу пилота, который заменит Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда не станет торопиться с поиском кандидата на замену британскому гонщику Льюису Хэмилтону. Об этом информирует The Race. Немецкий гоночный коллектив Хэмилтон покинет по окончании сезона 2024 года. В 2025 году Льюис будет выступать в «Феррари».

По словам Вольфа, на примете у «Мерседеса» есть несколько гонщиков, которых команда будет не спеша рассматривать на предмет приглашения.

Ранее сообщалось, что при переговорах с Хэмилтоном «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. К «Мерседесу» Льюис присоединился в 2013 году и за это время завоевал шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках».