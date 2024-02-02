Российский футуристичный вездеход получил обновлённый дизайн

Российская компания Visuva, разработавшая гусеничный вездеход Tank, представила его обновлённый дизайн. Новый облик вездехода стал более обтекаемым и минималистичным, а также позволил увеличить обзор из кабины.

Visuva Tank Фото: Visuva

Известно, что Tank приводится в движение 4,3-литровым двигателем Toyota 3UZ-FE мощностью 276 лошадиных сил и подходит для передвижения в условиях тяжёлого бездорожья. Клиренс вездехода составляет 580 мм, а ход пружинной подвески — 220 мм. Пассажировместимость Tank — шесть человек.

Visuva Tank Фото: Visuva

Ранее Visuva объявила о начале приёма предварительных заказов на Tank. Сообщается, что стоимость вездехода — семь миллионов рублей.

Добавим также, что Visuva разрабатывает спортивный внедорожник S2, способный развивать 180 км/ч.