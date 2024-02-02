Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Российский футуристичный вездеход получил обновлённый дизайн

Российский футуристичный вездеход получил обновлённый дизайн
Visuva Tank
Комментарии

Российская компания Visuva, разработавшая гусеничный вездеход Tank, представила его обновлённый дизайн. Новый облик вездехода стал более обтекаемым и минималистичным, а также позволил увеличить обзор из кабины.

Visuva Tank

Visuva Tank

Фото: Visuva

Известно, что Tank приводится в движение 4,3-литровым двигателем Toyota 3UZ-FE мощностью 276 лошадиных сил и подходит для передвижения в условиях тяжёлого бездорожья. Клиренс вездехода составляет 580 мм, а ход пружинной подвески — 220 мм. Пассажировместимость Tank — шесть человек.

Visuva Tank

Visuva Tank

Фото: Visuva

Ранее Visuva объявила о начале приёма предварительных заказов на Tank. Сообщается, что стоимость вездехода — семь миллионов рублей.

Добавим также, что Visuva разрабатывает спортивный внедорожник S2, способный развивать 180 км/ч.

Материалы по теме
Фото
В России разработали беспилотное аэротакси. Его предлагают использовать как каршеринг
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android