Источник: доходы Льюиса Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год

Британский пилот Льюис Хэмилтон будет зарабатывать в «Феррари» $ 100 млн в год. Об этом информирует Formu1a.uno. Сообщается, что в эту сотню миллионов, помимо оклада, предложенного командой, будут включены деньги от спонсоров, отчисления на использования имиджевых прав, различные бонусы и многое другое. Таким образом, Хэмилтон станет одним из самых высокооплачиваемых гонщиков в истории итальянской команды.

Напомним, об уходе из Хэмилтона из «Мерседеса» стало известно вчера, 1 февраля. Это должно произойти по окончании 2024 года. Соответствующий анонс делала пресс-служба немецкой команды. Следом свой анонс сделала «Феррари», сообщившая, что британец станет её пилотом в 2025 году. В «Скудерии» сообщили, что с Льюисом они заключили многолетний контракт.