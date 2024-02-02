Расселл впервые обратился к Хэмилтону после его решения сменить «Мерседес» на «Феррари»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался в адрес своего товарища по команде Льюиса Хэмилтона, который покинет гоночный коллектив по окончании предстоящего сезона.

«Льюис, вместе с тобой я провёл особенные гонки. Давай сделаем этот сезон запоминающимся», — написал Расселл, прикрепив к сообщению несколько совместных фотографий с Льюисом.

Фото: Из соцсетей Джорджа Расселла

Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.