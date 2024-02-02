Вольф заявил, что Расселл готов стать новым лидером «Мерседеса» после ухода Хэмилтона

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари» его напарник по команде Джордж Расселл без проблем должен взять на себя роль лидера немецкой команды.

«При всех этих обсуждениях Льюиса мы недостаточно говорили про Джорджа. У Джорджа есть потенциал, чтобы стать следующим пилотом-лидером команды. Он из одного поколения с Ландо, Леклером и некоторыми другими. Я не мог бы пожелать лучшего лидера, когда Льюис уйдёт. Тут нет никаких сомнений.

У нас столь солидная база, столь быстрый, талантливый и умный парень в машине, так что нам просто нужно сделать правильный выбор второго пилота на второе место», — приводит слова Вольфа Motorsport.