Источник: Леклер рад приходу Хэмилтона и воспринимает это как большой вызов для себя

Пилот «Феррари» Шарль Леклер положительно воспринял новость о том, что начиная с сезона-2025 его новым партнёром по команде будет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, сообщает Formula1a.uno.

По информации источника, монегаск воодушевлён приходом нового напарника не только из-за достижений Хэмилтона, но и из-за его личностных качеств. Сообщается также, что Леклер с нетерпением ждёт возможности выступать вместе с многократным чемпионом, воспринимая это как серьёзный вызов. При этом недавно подписанный Шарлем многолетний контракт позволяет ему быть уверенным в своих позициях в команде.

Накануне, 1 февраля стало известно, что Хэмилтон проведёт в составе «Мерседеса» сезон-2024, после чего присоединится к «Феррари».