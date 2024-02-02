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Новый босс «Хааса» Комацу объявил о двух ключевых назначениях в команде

Новый босс «Хааса» Комацу объявил о двух ключевых назначениях в команде
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Глава команды Формулы-1 «Хаас» японец Аяо Комацу объявил о двух ключевых назначениях в команде, представив нового технического директора и директора по производительности.

«Наш новый технический директор — Андреа Де Зордо. Он был главным конструктором, очень «технический» человек. У него всё хорошо с коммуникацией, он очень вовлечён, слушает людей, так что я очень доволен этим назначением. Мы также ищем нового главного конструктора, но я считаю, что у нас хорошие кандидаты внутри команды, так что мы собираемся привлечь кого-то изнутри.

Ещё одна ключевая должность — директор по производительности. Прежде такой должности не было, но мы создали её и назначали Дэмьена Брейшоу, который прежде был главой Группы по производительности. Он будет отвечать за направление работ по обновлениям вместе с отделом аэродинамики и всеми остальными департаментами, которые анализируют работы машины на трассе. Это ключевые изменения. Теперь все вместе, все общаются, и каждый внесёт вклад в управление нашим кораблём», — сказал Комацу на пресс-конференции.

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