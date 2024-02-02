«Сегодня 1 апреля?» Вольф рассказал о реакции гоночного инженера Хэмилтона на его переход

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался на тему того, что после новости об уходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари» перед стартом сезона-2025 немецкий коллектив может покинуть и гоночный инженер Питер Боннингтон.

«Может ли Питер Боннингтон покинуть команду вслед за Льюисом? Это вопрос, который нам всем необходимо обсудить в ближайшие месяцы. Хотя я уже говорил с Боннингтоном, когда я рассказал ему о решении Хэмилтона, он спросил: «Сегодня 1 апреля?» Это то, что мы обязательно обсудим в будущем», — приводит слова Вольфа The Race.

Накануне, 1 февраля, стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце 2024 года и перейдёт в стан итальянской команды «Феррари».