Тренер «Тоттенхэма» пошутил, что его клуб упустил хорошую возможность подписать Хэмилтона

Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Ангелос Постекоглу пошутил на тему перехода семикратного чемпиона мира в классе Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» перед началом сезона-2025, говоря о закрытии трансферного окна в английской Премьер-лиге.

«Единственное, что нас разочаровало, это то, что в итоге он перешёл в другое место. Я чувствовал, что у нас есть хорошая возможность подписать его, но клуб не счёл это правильным.

Вместо того чтобы присоединиться к нам, Льюис перешёл в «Феррари», — приводит слова Постекоглу The Independent.

Напомним, Хэмилтон проведёт в составе «Мерседеса» сезон-2024, после чего присоединится к «Феррари». Об этом стало известно накануне, 1 февраля.