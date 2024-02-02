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Вольф ответил, будет ли «Мерседес» теперь скрывать от Хэмилтона детали разработки болида

Вольф ответил, будет ли «Мерседес» теперь скрывать от Хэмилтона детали разработки болида
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о том, будет ли команда в предстоящем сезоне скрывать от Льюиса Хэмилтона информацию о разработке нового болида, чтобы избежать её утечки в «Феррари».

«Я думаю, что как руководитель команды, как и все мы в «Мерседесе», я всегда старался быть честным и справедливым. И в 2024 году в этом плане ничего не изменится. Мы будем уважать наши принципы и то, как мы обычно действуем, и я уверен, что пилоты будут уважать это тоже.

Что касается дальнейшего развития, я думаю, что это то, на что нам нужно обратить внимание. Правила остаются практически теми же. А что касается 2025 года, позже в этом сезоне мы оценим, что мы получим с точки зрения технической информации, но это меня совсем не беспокоит.

У нас есть инженеры, которые уходят от нас и переходят в другие команды, а сроки запрета на работу иногда составляют всего шесть месяцев. Поэтому у меня нет никаких сомнений в честности Льюиса с точки зрения обмена информацией. И в этом отношении мы хотим убедиться, что это будет успешный сезон для обоих наших гонщиков и успешный сезон для команды, и все мы приложим необходимые усилия, чтобы добиться этого», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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