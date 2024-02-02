Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Motorsport: «Феррари» использует жёлтый цвет в ливрее болида 2024 года

Motorsport: «Феррари» использует жёлтый цвет в ливрее болида 2024 года
Комментарии

Команда Формулы-1 «Феррари» опубликовала в социальных сетях колесо, раскрашенное в красные и жёлтые цвета, с надписью:

«Надеюсь, вам нравится красный».

Фото: Ferrari F1

Отметим, что колпак теперь стал красным, тогда как раньше был раскрашен в чёрный цвет. По информации издания Motorsport Italia, в нынешнем сезоне «Феррари» частично оформит свой новый болид, получивший название SF-24, в жёлтом цвете.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет монегаск Шарль Леклер. Также сообщается, что совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.

Материалы по теме
Расписание презентаций команд Формулы-1 перед сезоном-2024
Вольф ответил, может ли Феттель вернуться и заменить Хэмилтона в «Мерседесе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android